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Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море
Фото: sabah.com.tr

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 19:44 18.04.2021

Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота прошли Босфорский пролив и вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на МО РФ. Уточняется, что в Черное море вошли БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Фото, видео прохождения российских кораблей через пролив Босфор опубликовало турецкое издание Sabah.

Корабль ВМС России «Александр Отраковский» и военный корабль «Кондопога» с бортовым номером 027, вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, завершили переход через Босфор в 7:30, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что на полигонах в Крыму и прилегающей акватории Черного моря проходят контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения войска Южного военного округа. Кроме подразделений базирующегося здесь Черноморского флота, в ней участвует 58-я общевойсковая армия. В субботу прошли под Крымским мостом и вошли в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии.

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

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