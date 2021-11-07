Два человека погибли на пожаре в Симферопольском районе

Отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району сообщает , что в субботу днем (в 15:15) в селе Лекарственном произошло​ возгорание одноэтажного частного жилого дома. Уточняется, что к тушению пожара силы и средства Федеральной противопожарной службы не привлекались.

В результате пожара обнаружены признаки термического повреждения в виде термических повреждений кровати, вещей б/у. На месте пожара были обнаружены тела погибших, 1961 и 1949 годов рождения. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара – тлеющая сигарета, что в сухой сводке звучит так: «воздействие маломощного источника зажигания на горючие материалы (тлеющее табачное изделие)». Детали и причины пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора, сотрудники МВД, сотрудники Следственного комитета.

Фото: Отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.