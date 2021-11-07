Два человека погибли на пожаре в Симферопольском районе  

Отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району
В результате пожара обнаружены признаки термического повреждения в виде термических повреждений кровати, вещей б/у. На месте пожара были обнаружены тела погибших, 1961 и 1949 годов рождения. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, — говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара – тлеющая сигарета, что в сухой сводке звучит так: «воздействие маломощного источника зажигания на горючие материалы (тлеющее табачное изделие)». Детали и причины пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора, сотрудники МВД, сотрудники Следственного комитета.
Фото: Отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.
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