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Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 09.09.2020

Сегодня в 11:20 в Сакском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. На автодороге «Митяево – Трудовое» столкнулись ВАЗ 2105 и «Peugeot Partner». На месте аварии работали все оперативные службы.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. К сожалению, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ2105 получили травмы не совместимые с жизнью, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

Три человека доставлены в Сакскую районную больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

Фото: ГУ МЧС по РК.

Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

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