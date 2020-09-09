Два человека погибли в ДТП на дороге «Митяево – Трудовое» в Сакском районе Крыма

Сегодня в 11:20 в Сакском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. На автодороге «Митяево – Трудовое» столкнулись ВАЗ 2105 и «Peugeot Partner». На месте аварии работали все оперативные службы.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. К сожалению, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ2105 получили травмы не совместимые с жизнью, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Три человека доставлены в Сакскую районную больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: ГУ МЧС по РК.