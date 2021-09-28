Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Два цифровых проекта Севастополя стали призерами форума «ПРОФ-IT.2021»

crimeapress_news

реклама в крыму
Два цифровых проекта Севастополя стали призерами форума «ПРОФ-IT.2021»

Два цифровых проекта Севастополя стали призерами форума «ПРОФ-IT.2021»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:43 28.09.2021

Итоги Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» подвели на форуме региональной информатизации, который проходил в Нижнем Новгороде. Среди лучших российских IT-разработок в 2021 году названы два проекта, которые разработаны и внедрены в Севастополе: туристический портал «Мой Севастополь» и портал «Зеленый фонд».

Как отметила директор департамента цифрового развития Александра Осипова, в Севастополе ведется активная работа в направлении открытого и дистанционного оказания услуг органами государственной власти.

Это в значительной степени позволит сократить время получения услуг и позволит делать это без личного участия гражданина или предприятия. Мы реализуем стратегию цифровой трансформации города, которая коснется 13 отраслей. Среди них: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера. Цифровая трансформация затронет также семь дополнительных отраслей: промышленность, сельское хозяйство, туризм, экология и природопользование, строительство, связь, безопасность, — сказала Осипова.

Она подчеркнула, главная задача туристической платформы Севастополя — это доступная информация о туристических объектах и маршрутах, повышение привлекательности города и увеличение туристического потока.

Всего на конкурс было подано более 250 заявок из 45 регионов России. В финал вышли 50 проектов. Работы оценивали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти со всей страны.

Напомним, форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Нижегородской области и является крупнейшей площадкой в сфере информатизации процессов государственного управления России. Его цель — создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

Два цифровых проекта Севастополя стали призерами форума «ПРОФ-IT.2021»

Фото: sev.gov.ru.

Два цифровых проекта Севастополя стали призерами форума «ПРОФ-IT.2021»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.