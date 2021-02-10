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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:44 10.02.2021

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. По информации Минобороны РФ, продолжительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, — уточнили в Минобороны и распространили видео полета над Черным морем.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

 

Фото и видео: Минобороны РФ.

 

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

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