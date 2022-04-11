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Два десятка «треног» на дорогах Крыма. Где именно расположены «засады» на этой неделе
Фото: subscribe.ru

Два десятка «треног» на дорогах Крыма. Где именно расположены «засады» на этой неделе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:59 11.04.2022

Госавтоинспекция Крыма информирует о размещении передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД на этой неделе (не путать со стационарными камерами, которых на дорогах полуострова сотни).

Симферопольский район:

  1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 158 км + 800 м;
  2. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной, 24 км. + 860 м;
  3. а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м;
  4. а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м.
  5. а/д Симферополь – Николаевка 16 км. + 100 м.
  6. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной (с. Укромное);

Бахчисарай и Бахчисарайский район:

  1. а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);

Алушта:

  1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 165 км;
  2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 167 км + 400 м;
  3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 179 км. + 110 м;

Сакский район:

  1. а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);
  2. а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»;
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Ялта:

  1. а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);
  2. а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;

Судак:

  1. а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

Кировский район:

  1. а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;

Ленинский район:

  1. а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;
  2. а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м;

Феодосия:

  1. а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м;
  2. а/д Алушта – Судак – Феодосия, 120 км. + 150 м, с. Насыпное;

Немаловажное уточнение: передвижные комплексы размещаются ежедневно с 8.00 до 18.00.


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