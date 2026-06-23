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20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
фото: © РИА Новости . Александр Кряжев

Два десятка землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:05 23.06.2026

В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

22 июня зарегистрировано 20 землетрясений с магнитудой от 1.0 до 4.4 на удалении 30 км от г. Севастополь. Четыре сейсмических события были ощутимыми: в 06 ч 14 мин, в 08 ч 48 минут, в 14 ч 07 мин и в 21 ч 18 мин, — написала Марина Бондарь в профильной группе в соцсетях.

Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.

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Кроме того, стало известно, что в 06:14 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.6 на расстоянии 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния. Оно также было зафиксировано в Черном море.

источник: РИА Новости Крым

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