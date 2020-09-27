Два года лишения свободы за утюг. Инцидент в Севастополе

До двух лет лишения свободы грозит 28-летнему местному жителю за кражу бытовой техники из магазина.

Мужчина присмотрел в супермаркете электроники утюг и вместо покупки решил совершить кражу: он тайком похитил электроприбор с прилавка и скрылся. Воспользоваться похищенным утюгом злоумышленник не успел – сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали его и изъяли похищенное, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.