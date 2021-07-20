penoplex
Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Совет министров Крыма | Два крымских министра ушли в отставку

crimeapress_news



«Верево Сити»
Два крымских министра ушли в отставку

Два крымских министра ушли в отставку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 12:43 20.07.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о кадровых перестановках в республиканском правительстве. Сразу два министра подали в отставку, заявления об увольнении «по собственному желанию» подписаны.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска, — сообщил Глава Крыма.

Напомним, Евгений Рукавишников был назначен на должность министра топлива и энергетики РК в декабре 2019 года.

Кроме того, увольняется «старожил» крымского Совмина — министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев (он занимал этот пост с апреля 2014 года).

Два крымских министра ушли в отставку

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.