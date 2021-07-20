Два крымских министра ушли в отставку

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о кадровых перестановках в республиканском правительстве. Сразу два министра подали в отставку, заявления об увольнении «по собственному желанию» подписаны.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска, — сообщил Глава Крыма.

Напомним, Евгений Рукавишников был назначен на должность министра топлива и энергетики РК в декабре 2019 года.

Кроме того, увольняется «старожил» крымского Совмина — министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев (он занимал этот пост с апреля 2014 года).