Два крымских природных заповедника закрыты для посещения

Природные заповедники «Опукский» и «Казантипский» в Республике Крым закрыли для посещения туристов до конца марта из-за высокой антропогенной нагрузки, сообщается в

С 28 октября 2024 года по 31 марта 2025 года в целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников ГПЗ [государственный природный заповедник] «Опукский» и ГПЗ «Казантипский» закрываются для экскурсионного посещения, — говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что срок закрытия может быть продлен.

«Заповедный Крым» объединяет четыре государственных природных заповедника — «Ялтинский горно-лесной», общая протяженность туристических троп в котором достигает 147 км, «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и три государственных природных заказника федерального значения «Каркинитский», «Малое филлофорное поле» и «Казантипский морской».

источник: ТАСС