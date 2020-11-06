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Два миллиона в месяц! Севастополь вошёл в топ-10 городов с самыми дорогими арендными домами
фото: astoki78 (pixabay.com)

Два миллиона в месяц! Севастополь вошёл в топ-10 городов с самыми дорогими арендными домами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 06.11.2020

Второе место занял Севастополь, а точнее — поселок Орловка, занял второе место в списке самых дорогих домов в аренду. Об этом сообщает исследование агентства по подбору жилья ЦИАН.

Там трехэтажный особняк с четырнадцатью спальнями площадью 3,2 тысячи квадратных метров с участком в 158 соток сдается за два миллиона рублей, — цитирует данные агентства «Российская газета».

На первом же месте в рейтинге обосновался Сочи: вилла, расположенная на улице Плеханова в микрорайоне Мамайка Центрального района курорта, площадью 1,3 тысячи квадратных метров сдается за семь миллионов рублей в месяц. Она находится на береговой линии и с нее открываются панорамные виды на море и горы. Здесь есть шесть спален, рабочий кабинет, залы для бильярда и покера, два бассейна — взрослый и детский, а также технические помещения. Кроме того, на прилегающей территории оборудованы собственный пляж и теннисный корт. В стоимость входит работа обслуживающего персонала — поваров, горничных, официантов и массажиста.

Замыкает тройку лидеров дом площадью 600 квадратных метров на участке в сто соток в Выборгском районе Ленинградской области. Стоимость проживания в особняке составляет 1,2 миллиона рублей.

Источник: «Российская газета»

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Два миллиона в месяц! Севастополь вошёл в топ-10 городов с самыми дорогими арендными домами

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