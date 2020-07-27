Два пожара в жилом секторе, 14 — на природных территориях. Выходные дни в Севастополе

В минувшие выходные дни в Севастополе – 25 и 26 июля – спасатели МЧС дважды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе. В обоих случаях гибели людей не допущено.

Так, в ночь на субботу в 2 часа 17 минут в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что в Нахимовском районе по улице Воронина горит жилой частный дом. Проникнув внутрь, огнеборцы установили, что горят вещи и мебель на площади 50 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Эвакуировано 8 человек, 1 человек спасён. Полная ликвидация пожара выполнена в 04:11. Причина происшествия устанавливается, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ещё один пожар ранга 1-БИС случился в воскресенье в Гагаринском районе — по улице Лизы Чайкиной. Сообщение о нём в службу спасения поступило в 14:00 — здесь подробности ЧП.

По прибытию подразделений к месту было установлено, что происходит пламенное горение на балконе третьего этажа, имеется угроза распространения на соседние квартиры. Из многоквартирного дома был эвакуирован 31 человек. 9 человек были выведены с помощью спасательных устройств, в том числе четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет. На тушение огнеборцами было подано 2 ствола «Б». 1 человек пострадал — с ожогами второй степени он был передан карете скорой помощи и транспортирован в лечебное учреждение Севастополя. Причины происшествия уточняются. Всего от МЧС России было привлечено 17 человек и 6 единиц техники, — рассказали специалисты.

Кроме того, в минувшие выходные огнеборцы МЧС России ликвидировали 14 пожаров на различных природных территориях: горели трава и мусор на открытой местности, на садовых участках. Практически во всех случаях причиной стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнём.

Одно из таких происшествий случилось 25 июля: в Балаклавском муниципальном округе, в районе садоводческого товарищества «Вишенка» в лесополосе на площади 900 квадратных метров горели трава и хвойная подстилка. Сообщение о возгорании поступило на пульт в 17:00. Пожар полностью ликвидировали в 20:30. В работах были задействованы 10 человек и 4 единицы техники, из которых от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает жителям и гостям города:

Будьте осторожны с открытым огнём, газовыми и электроприборами соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в быту!

Не забывайте, что каждый гражданин в ответе не только за собственную жизнь, но часто также за здоровье и благополучие окружающих – родных, близких, соседей, сотрудников и других лиц, с которыми приходится взаимодействовать в различных ситуациях!

Кроме того, жители и гости города должны помнить: в разгаре пожароопасный сезон! В сухую и жаркую погоду высок риск возникновения и быстрого распространения природных пожаров! Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность, чтобы исключить возникновение пожароопасных ситуаций! Сделайте всё, чтобы не допустить беды! Берегите природные богатства севастопольского региона! — подчёркивают в ГУ МЧС России в Крыму.



Телефоны оперативных служб города:

101 – МЧС

102 – полиция

103 – скорая помощь

104 – аварийная газовая служба

112 – единый телефон вызова экстренных служб