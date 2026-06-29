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Новости Республики

Два района Крыма без света – когда ждать восстановления энергоснабжения

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 11:01 29.06.2026

Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго». Восстановить подачу энергоснабжения планируется ориентировочно в течение трех часов.

Кроме того, частично без света остается Красногвардейский район. Как информирует глава райадминистрации Василий Грабован, сейчас свет есть в 12 населенных пунктах. В том числе частично в Октябрьском, Амурском, Плодородном, Восход, а также в Нахимово, Чапаево, Климово, Мускатном, Цветково, Искре, Новозуевке, Невском.

Узнайте больше:  В городах и районах Крыма нарушено электроснабжение - сбои в сетях

Глава администрации Алушта Галина Огнева накануне сообщала, что в городе вводят веерные отключения электричества. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.

источник: РИА Новости Крым

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