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Два смертельных ДТП в Крыму 1 мая. Полиция проводит проверку
Скриншот: ГИБДД

Два смертельных ДТП в Крыму 1 мая. Полиция проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 03.05.2021

В Крыму сотрудники полиции проводят проверку по факту двух смертельных ДТП, произошедших в пригородах Евпатории.

1 мая около 22:20 на ул. Западной в Евпатории водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения и совершил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где произошло его опрокидывание. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада», мужчина в возрасте 36 лет, житель Ростовской области.

В 23:09 этого же дня произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» на автодороге «Симферополь — Евпатория», в районе пляжа «Солнышко» совершил наезд на пешехода, мужчину 45 лет, который в результате полученных травм скончался.

Два смертельных ДТП в Крыму 1 мая. Полиция проводит проверку

Скриншот: ГИБДД

Сотрудниками полиции проводятся тщательные расследования по каждому из ДТП с целью установления причин и условий, которые способствовали совершению дорожных аварий.

Два смертельных ДТП в Крыму 1 мая. Полиция проводит проверку

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