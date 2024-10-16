Два ящика хурмы могут отправить незадачливого севастопольца надолго за решетку

Севастопольские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на торговую палатку. Преступной добычей ранее неоднократно судимого севастопольца стали два ящика хурмы общей стоимостью более пяти тысяч рублей.
Полицейские установили, что ночью 26-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом и отправился на криминальный промысел к фруктовой палатке, находившейся неподалёку. Он разрезал боковую часть тента, забрался внутрь, схватил два ящика с хурмой и собирался скрыться с места преступления.
Подозрительную активность возле торговой точки заметил охранник, который находился рядом в машине, и попытался остановить злоумышленника, однако тот стал угрожать ему ножом. Всерьёз испугавшись за свою жизнь, сторож позвонил в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона ППСП им. Василия Бузина и задержали мужчину. Как оказалось, ранее он уже привлекался за кражу, грабеж и угрозу убийством, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
В отношении задержанного следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе