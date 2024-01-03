Два жителя Крыма и Севастополя выиграли по 1 миллиону рублей в «Новогоднем миллиарде»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Крыму и Севастополе.

Всего в Крыму и Севастополе было приобретено 126 562 билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными для своих обладателей. Суммарно жители региона выиграли 25 105 770 рублей. При этом двое счастливчиков стали обладателями призов по 1 миллиону рублей. Победители пока не обратились за выигрышами.

Мы искренне поздравляем победителей «Новогоднего миллиарда», которым в первый день 2024 года улыбнулась удача в праздничном розыгрыше «Русского лото». Счастливчики, выигравшие крупные призы в новогоднем тираже «Русского лото», появились почти в каждом уголке России: от Крыма до Камчатки. Поэтому не забудьте проверить свои билеты, ведь, возможно, среди них окажется счастливый, — отмечает операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей. В 1526-м тираже был разыгран главный приз в размере 1 миллиарда рублей. Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 миллиарда рублей, был приобретен в торговой точке «Столото» в Тюмени в составе подарочного тубуса из десяти билетов. Также в первый день нового, 2024 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей: 87 человек выиграли по 1 миллиону рублей, еще 13 миллионов рублей разыграли между 80 участниками лотереи, каждый из них выиграл по 162,5 тысячи рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, что проверить билеты «Новогоднего миллиарда» можно на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55.

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за тысячу дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет государства. Выплата выигрыша осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета.

Все выигрыши от 15 тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выплачиваются только после проведения идентификации победителя. Крупные выигрыши — от 600 тысяч рублей — после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве, приехав туда лично или направив документы почтой.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.