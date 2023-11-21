Два жителя Севастополя предстанут перед судом за групповое убийство, совершенное более 10 лет назад

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Севастополя, обвиняемых в совершении в 2013 году убийства 25-летнего жителя Нахимовского района группой лиц из хулиганских побуждений (п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое встретили в кафе односельчанина, с которым продолжили распивать спиртное. В ходе возникшей ссоры фигуранты избили знакомого, после чего один из них при содействии подельника выстрелил потерпевшему в висок из револьвера. Сообщники оставили пострадавшего на улице, вернулись в кафе, где продолжили отдыхать, а по поводу происшествия сообщили правоохранительным органам ложную версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием. Через несколько суток потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице от полученных ранений, — сообщили в Следственном комитете.

Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым.

По результатам системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, проведенной следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска, в апреле этого года была установлена причастность к совершению особо тяжкого деяния двух жителей Севастополя. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Вина фигурантов подтвердилась, в том числе, и в ходе проведения сложной судебно-медицинской баллистической экспертизы, результаты которой открыли ранее неизвестные следствию обстоятельства, — отметили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.