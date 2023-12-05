Две дороги в Республике Крым передадут в федеральную собственность до конца года

Дороги Симферополь — Джанкой и Симферополь — Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность под реализацию проекта трассы до Ростова-на-Дону через новые регионы, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Решение политическое есть: дороги Симферополь — Джанкой и Симферополь — Армянск передать в федеральную собственность, чтобы закольцевать через Ростов-на-Дону, новые регионы. Все считают, что нужно делать четыре полосы, потому что поток будет большой. До Нового года мы должны завершить передачу [дорог] в федеральную собственность. Параллельно Росавтодор готовит технико-экономическое обоснование, — цитирует ТАСС Сергея Аксенова.

Глава региона при этом подчеркнул, что источник финансирования проекта федеральной трассы пока не определен.

В январе глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что строительство автомагистрали Джанкой — Ростов-на-Дону, которая пройдет по новым регионам РФ, начнется в 2023 году, при этом по качеству и эксплуатационным характеристикам она не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму. По его словам, предварительно проект оценивается в сумму до 400 млрд рублей.

источник: ТАСС