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Новости Республики
Две крымчанки шпионили в пользу спецслужб Украины. Задержали

Две крымчанки шпионили в пользу спецслужб Украины. Задержали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 04.06.2025

В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма — сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами.

Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины, — цитирует ведомство РИА Новости.

Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота.

Женщины задержаны и дали признательные показания, — проинформировали силовики.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

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источник: РИА Новости Крым

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