Две крымчанки шпионили в пользу спецслужб Украины. Задержали

По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма — сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами.

Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины, — цитирует ведомство РИА Новости.

Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота.

Женщины задержаны и дали признательные показания, — проинформировали силовики.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

источник: РИА Новости Крым