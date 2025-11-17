Две крымские семьи — победители полуфинала конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону

Очные мероприятия окружных полуфиналов проходили с 13 по 16 ноября и объединили 238 семей, это 1234 человека из двух федеральных округов, а также из регионов Донбасса и Новороссии.

Республику Крым в финале представят две семьи – семья Бекировых, Кудусовых, Исмаиловых, Гафаровых из сел Пушкино и Яркое Поле и семья Макаренко из Симферополя.

В семейной команде Бекировых, Кудусовых, Исмаиловых, Гафаровых 11 участников – бабушка Анифе, мама Эдие и папа Сервер, их дети Али (19 лет), Бекир (17 лет), Арзы (8 лет), невеста Али Мавиле, а также папа Эльдар, мама Зарема и их дети Азиз (15 лет), Айше (9 лет). Семью объединяет любовь к образованию, творчеству и семейным традициям. Все вместе они активно участвуют в проектах «Это у нас семейное», «Движение первых», «Большая Перемена», «Юнармия» и в волонтерской деятельности на платформе Добро.РФ.

Семья Макаренко родом с Дальнего Востока, но живет в Симферополе. Команда состоит из 6 участников – это мама Анна и папа Максим, их дети –14-летняя Валерия, 9-летняя Маргарита, 5-летний Богдан и бабушка Елена Николаевна. Главная традиция семьи – поддержание здорового образа жизни. Например, 1 января они все дружно выходят на пробежку. Увлекаются путешествиями и прививают любовь к своей стране через поездки по городам России. Там знакомятся с историей и традициями народов, культурным и природным наследием.

Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, посвященные теме «Быть семьей». Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России – ключевой темой второго сезона. Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву и – по итогам участия в финале – семейное путешествие.

В течение четырех дней партнеры предлагали семьям принять участие в различных активностях. Почта России на протяжении всех дней предоставила участникам возможность отправлять открытки друзьям или членам семьи в любой уголок страны прямо с площадки проведения полуфинала. А в честь 180-летия Русского географического общества организована выставка с лучшими работами участников конкурса «Это у нас семейное» со всей страны, которые они делали в рамках задания дистанционного этапа «Красота в объективе».

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующие очные мероприятия состоятся в Екатеринбурге для участников из УФО и Новосибирске – для участников из СФО. Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

источник: по информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»