Две недели? Когда вода из Каховского водохранилища пойдет по Северо-Крымскому каналу

Как мы уже сообщали, Глава РК Сергей Акс1нов осмотрел инфраструктуру Северо-Крымского канала и оценил его готовность к приему днепровской воды из Каховского водохранилища.

Глобальный ремонт «ложа» самого канала пока проводиться не будет. Достаточно расчистить его от насаждений. Причем не на территории полуострова.

Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Также продолжается проверка и ТО заслонок, насосов, всего комплекса гидротехнических сооружений. Ну а подорвать саму бетонную дамбу, возведенную на Украине, — дело недолгое.

Силами Министерства обороны Российской Федерации будет ликвидирована дамба, созданная украинскими националистами для водной блокады Крыма, — подчеркнул Аксёнов.

Специалисты говорят, затраты при возобновлении подачи днепровской воды в Крым будут минимальными.

На протяжении всех лет, прошедших с момента закрытия днепровской воды, нашими филиалами проводятся работы по уходу за каналом. Поэтому особых работ каких-то значительных я не предвижу. Все насосно-хозяйственное оборудование прокручивается в определенный период, по самому каналу проводятся уходные работы, ведутся покосы, ремонты, – рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

«Дорожная карта» работ будет составлена к понедельнику. Скорее всего, она будет рассчитана на 2 недели.





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