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Две общественные территории — в победителях конкурса проектов создания комфортной городской среды
фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

Две общественные территории Крыма — в победителях конкурса проектов создания комфортной городской среды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 28.08.2024

Две общественные территории Республики Крым вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победители определены в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходящего в Калуге.

При рассмотрении проектов учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве. Результаты конкурсов определены в рамках работы Федеральной комиссии конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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В число победителей вошли:

  • проект «Благоустройство Приморского парка имени Войкова» в Керчи — в категории «Малые города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек»;
  • проект «Благоустройство сквера Городской сад» в Ялте — в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».

На реализацию проектов будет получен грант из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

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