Две общественные территории Крыма — в победителях конкурса проектов создания комфортной городской среды

При рассмотрении проектов учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве. Результаты конкурсов определены в рамках работы Федеральной комиссии конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В число победителей вошли:

проект «Благоустройство Приморского парка имени Войкова» в Керчи — в категории «Малые города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек»;

проект «Благоустройство сквера Городской сад» в Ялте — в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».

На реализацию проектов будет получен грант из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым