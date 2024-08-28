Две общественные территории Крыма — в победителях конкурса проектов создания комфортной городской среды

Две общественные территории Республики Крым вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победители определены в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходящего в Калуге.
При рассмотрении проектов учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов в строительстве. Результаты конкурсов определены в рамках работы Федеральной комиссии конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
В число победителей вошли:
- проект «Благоустройство Приморского парка имени Войкова» в Керчи — в категории «Малые города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек»;
- проект «Благоустройство сквера Городской сад» в Ялте — в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».
На реализацию проектов будет получен грант из федерального бюджета.
По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
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