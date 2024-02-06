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Две «самогонщицы» из Симферополя беззастенчиво дурили и травили своих «клиентов»
Иллюстративное фото: topgorod.com

Две «самогонщицы» из Симферополя беззастенчиво дурили и травили своих «клиентов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:41 06.02.2024

Две жительницы Симферополя предстанут перед судом по обвинению в изготовлении опасной спиртосодержащей продукции. «Самогонщицы» обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Дамочки торговали опасным спиртным-«шмурдяком», который даже не гнали сами, а покупали, разбавляли и разливали.

Как полагает следствие, жительницы региона договорились о незаконной деятельности по реализации спиртосодержащей жидкости. С января 2022 года одна из женщин приобретала жидкость, в состав которой входило более 33,6 % этилового спирта, после чего добавляла воду и иные примеси, разливая в бутылки объемом по 0,5 л. Она передавала продукцию соучастнице, которая выполняя роль «реализатора», продавая спиротосодержащую жидкость в одном из торговых ларьков в городе Симферополе. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.

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