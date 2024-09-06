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Две семьи из Ялты первыми в у получили удостоверения единого образца

Две семьи из Ялты первыми в Крыму получили удостоверения единого образца

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 06.09.2024

В торжественной обстановке новые удостоверения многодетных семей ялтинцам вручили на встрече с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Первыми в Ялте их получили семьи Колосовых и Паршутиных

Всего на территории Большой Ялты проживают 1218 семей, в которых воспитывается 3981 ребенок. Многодетные семьи смогут использовать удостоверение для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. В случае, если семья не заменит удостоверение на единый образец, ранее назначенные меры поддержки предоставляться будут, но для их продления или получения новых, необходимо будет иметь удостоверение нового образца, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

Две семьи из Ялты первыми в Крыму получили удостоверения единого образца Две семьи из Ялты первыми в Крыму получили удостоверения единого образца

Какие документы необходимы для его получения — https://rk.gov.ru/documents/eb59dcd3-0cb8-489a-a4a3-eaa71ff4f631.

По всем интересующим вопросам, можно обращаться в Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи (ул. Свердлова, 21) +7 (3654) 31-47-77

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Фото: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

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