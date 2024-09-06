Две семьи из Ялты первыми в Крыму получили удостоверения единого образца

Всего на территории Большой Ялты проживают 1218 семей, в которых воспитывается 3981 ребенок. Многодетные семьи смогут использовать удостоверение для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. В случае, если семья не заменит удостоверение на единый образец, ранее назначенные меры поддержки предоставляться будут, но для их продления или получения новых, необходимо будет иметь удостоверение нового образца, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.