Две симферопольские семьи получили к Новому году ключи от квартир

28 декабря в администрации Симферополя состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир двум семьям, отселяемым из аварийного дома по улице Дзюбанова. Это — и своеобразный подарок к Новому году, и все-таки временная мера. Как рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко, жилые помещения манёвренного фонда предоставлены семьям до получения жилья в рамках региональной адресной программы.

Всегда приятно видеть счастливые лица новосёлов, особенно под Новый год. Мне приятно, что сегодня мы можем помочь воплотить вашу мечту в реальность. Теперь вы можете создавать свой домашний уют, зажечь семейный очаг, — отметила Проценко.

Многодетная семья Козаченко получила 3-х комнатную квартиру по улице Троллейбусной, а семья Степаненко — однокомнатную квартиру в доме по улице Миллера.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.