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Две трети скончавшихся в Крыму от коронавируса – люди старше 65 лет
Фото: leo2014, pixabay.com

Две трети скончавшихся в Крыму от коронавируса – люди старше 65 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 20.01.2021

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет. Две трети жертв «ковида» — пожилые люди. Об этом рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотебнадзора Наталья Пеньковская.

В структуре летальных исходов практически 28% – это люди до 65 лет, то есть это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак. При этом из числа летальных исходов 90% – это лица, которые обратились за медицинской помощью позже второго дня от момента заболевания. И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий, — отметила Пеньковская.

По ее словам, количество бессимптомных пациентов с коронавирусом в Крыму уменьшилось, а уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Крыму не снижается, за неделю зарегистрирован 1931 случай такого заболевания.

По информации министра здравоохранения РК Александра Остапенко, 2 775 пациентов сейчас лечатся от коронавируса и пневмонии в стационарах Крыма, ещё 3 762 человека проходят лечение на дому.

Две трети скончавшихся в Крыму от коронавируса – люди старше 65 лет

 

Две трети скончавшихся в Крыму от коронавируса – люди старше 65 лет

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