Две выставки, восемь перформансов и одно граффити: на «Тавриде» подвели итоги второго заезда

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» завершился второй образовательный заезд «Мир, Любовь и Роботы», который проходил с 10 по 16 июня в бухте Капсель. Современные художники, среди которых художники сайнс-арт и новых медиа, а также искусствоведы, кураторы, арт-менеджеры, арт-критики и культурологи объединились для создания междисциплинарных коллабораций.

Шесть участников заезда стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты Яны Якубы из Республики Крым, Светланы Савинских из Новосибирской области, Марины Малюгиной из Тюменской области, Никиты Югова из Красноярского края и Валентина Городничева из Челябинской области. Общая сумма грантовой поддержки составила 4 523 000 рублей. Сертификаты победителям вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Также он принял участие в тренинговом мероприятии, направленном на повышение управленческих компетенций, и поделился с молодыми творцами принципами, на которые сам опирается в работе и жизни.

Программа заезда, представленного арт-школами современного искусства, сайнс-арта и арт-менеджмента, включила такие образовательные форматы как интерактивные лекции и практики, воркшопы, мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории и зум-сессии. Участники заезда встретились с лидерами креативных индустрий и задали им актуальные вопросы. Основатель галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин обсудил с молодыми творцами особенности современного искусства, монетизацию творчества и правила креативного рынка. CEO «Школы событийного продюсирования» Алексей Боков провел целую серию лекций по искусству продаж, маркетинговым стратегиям и искусству презентации проекта. А сооснователь Академии искусства Synergy Art Academy и ярмарки современного искусства Art Russia Fair Елизавета Фролова рассказала, чем арт-менеджер отличается от куратора, кто такие функционеры и как быть в курсе трендов арт-индустрии.

Главным итогом заезда стали две художественные выставки, созданные в сотрудничестве представителями разных креативных институций. Участники мастерской под кураторством Лаборатории VZOR подготовили сайнс-арт-выставку, в рамках которой пять команд междисциплинарных художников постарались осмыслить проблему космического мусора.

Расширить до космоса пространство Земли означает приобрести не только аппараты, уносящие нас к звездам, но и способы освободить орбиту от их останков – в том числе и символических. Мы сделали первый шаг, обнажив проблему языком искусства, – отмечает основатель и куратор Лаборатории VZOR Ольга Ремнева.

Художники арт-школы современного искусства объединились, чтобы проанализировать реальность технологичной романтики: молодые творцы подготовили экспозицию для выставки «Мифы новых медиа». Кураторами проекта выступили Анастасия Омельченко, художник, арт-директор Omelchenko Gallery, и Наталья Гудович, художник, куратор школы «ЗИЛАРТ» и преподаватель МГАХИ им. В.И. Сурикова в мастерской Айдан Салаховой. Антон Костин из Ульяновской области представил на выставке свою работу под названием «Свобода».

Я начал размышлять на эту тему и понял, что свобода не в материальном положении, не в социальном статусе и не в географическом положении, а во внутреннем ощущении и поиске истины. Солнце символизирует на картине источник энергии, который постоянно дает тепло, энергию, небо – пространство, внутренний мир, а птица – это путник, я, который передвигается в энергии и питается ею, – говорит Антон.

В мастерской по созданию перформансов молодые творцы под руководством искусствоведа и куратора Елены Ковылиной совместно исполнили восемь перформансов, поднимающих проблемы коммуникации между людьми, избыточности искусства, монетизации и цифровизации всего вокруг.

Помогать сделать молодым художником свою работу – это очень интересная задача, потому что нужно в процессе разбора идей объяснить методологию создания перформанса. Для меня это экстремальный, но интересный опыт. Мне кажется, мы смогли каждую интенцию довести до результата, получить синергию между преподавателем и учениками и довести работу до конца, – поделилась Елена.

Среди участников заезда прошел конкурс на создание лучших эскизов в стиле граффити. Молодые творцы представили жюри из числа экспертов и организаторов «Тавриды» семь работ. Победители конкурса – команда из 12 современных художников – получили возможность оставить свой след на площадке арт-кластера и нарисовать новое граффити. Настенная роспись с изображением китов, транслирующих ключевые ценности арт-кластера – мир, любовь, искусство, – украсила стену серф-приюта.

Заезд «Мир, Любовь и Роботы» завершился тематическим «Ужином от шефа»: Владимир Брагин, шеф-повар «шахтерского» ресторана «Забой» (г. Кемерово), представил участникам, экспертам и гостям сибирскую кухню. Во время ужина прошло ток-шоу с участием автора и руководителя проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой.

Развитие сферы еды в туризме может стать местом применения сил и талантов всех, кто работает в креативных индустриях: от дизайна упаковки до организации иммерсивных гастрономических туров. Поле для творчества – огромное! – сказала Екатерина.

Отметим, что в этом году впервые на «Тавриде» пройдет арт-школа гастрономии – с 6 по 13 августа в рамках заезда «Вкусный джаз».

20 июня на площадке арт-кластера в Крыму начнет работу третий образовательный заезд «Новые русские сезоны», основанный на коллаборации классического искусства и цифровых технологий. Его участниками станут артисты симфонических оркестров, дирижёры, композиторы, оперные и камерные певцы, менеджеры в сфере академического искусства, артисты балета, классические академические художники, живописцы, скульпторы, графики, специалисты по фото-, видеосъемке и обработке, копирайтеры, программисты, верстальщики и веб-дизайнеры.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»