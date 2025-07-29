"Двери были открыты!" - проходил мимо строящегося дома и обворовал его... Происшествие в Симферопольском районе

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от молодого мужчины, сообщившего о краже вещей из своего дома. Пострадавший – 25-летний парень, пояснил, что дом пустовал временно, так как там велись ремонтные работы. Ущерб похищенного имущества составил более 49 тысяч рублей.
Сотрудники отдела уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний ранее судимый житель столицы Крыма.
Расследование показало, что злоумышленник оказывал помощь своему знакомому в очистке прилегающей к дому территории и во время очередного похода за водой обратил внимание на открытую дверь одного из соседних домов. Войдя внутрь, мужчина обнаружил оставленные без присмотра предметы быта, такие как нагреватель воды и отопительный прибор. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил указанное имущество и увез к себе домой для дальнейшего личного использования.
Следователем следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция Крыма напоминает о необходимости соблюдения простых мер предосторожности перед длительным отъездом из дома. Эти советы помогут сохранить ваше имущество в безопасности и избежать неприятных ситуаций.
Перед тем как покинуть жилье надолго:
- закройте все окна и балконные двери.
- проверьте исправность всех замков входных дверей и оконных рам.
- по возможности подключитесь к системе видеонаблюдения или сигнализации, установите датчики движения.
- сообщите соседям или близким людям о своем отсутствии, попросив присматривать за вашим жильем.
Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать риски кражи имущества и обеспечит дополнительную защиту вашему дому или квартире.
Будьте внимательны и берегите свое имущество!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму