"Двери были открыты!" - проходил мимо строящегося дома и обворовал его... Происшествие в Симферопольском районе

Сотрудники отдела уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний ранее судимый житель столицы Крыма.

Расследование показало, что злоумышленник оказывал помощь своему знакомому в очистке прилегающей к дому территории и во время очередного похода за водой обратил внимание на открытую дверь одного из соседних домов. Войдя внутрь, мужчина обнаружил оставленные без присмотра предметы быта, такие как нагреватель воды и отопительный прибор. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил указанное имущество и увез к себе домой для дальнейшего личного использования.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция Крыма напоминает о необходимости соблюдения простых мер предосторожности перед длительным отъездом из дома. Эти советы помогут сохранить ваше имущество в безопасности и избежать неприятных ситуаций.

Перед тем как покинуть жилье надолго:

закройте все окна и балконные двери.

проверьте исправность всех замков входных дверей и оконных рам.

по возможности подключитесь к системе видеонаблюдения или сигнализации, установите датчики движения.

сообщите соседям или близким людям о своем отсутствии, попросив присматривать за вашим жильем.

Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать риски кражи имущества и обеспечит дополнительную защиту вашему дому или квартире.

Будьте внимательны и берегите свое имущество!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым