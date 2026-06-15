Движение через пункт пропуска Джанкой перекрыто полностью

Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

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После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто, — написал он в МАКС.

В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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