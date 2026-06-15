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Движение через пункт пропуска Джанкой перекрыто полностью
фото: © РИА Новости . Александр Полегенько

Движение через пункт пропуска Джанкой перекрыто полностью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 15.06.2026

В Херсонской области в ночь на понедельник произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним перекрыто. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто, — написал он в МАКС.

К утру понедельника в области сохраняется опасность атаки беспилотников, специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

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источник: РИА Новости Крым 

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