Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 30 июня

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется с 30 июня. Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост».

30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами, – говорится в сообщении.

По информации Министра транспорта России Евгения Дитриха, стоимость перевозки грузов снизится на 30-50%.

Запуск грузовых поездов по мосту – это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%, – пояснил Министр.

Напомним, железнодорожное движение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. Однако запуск движения грузовых поездов был отложен на полгода.