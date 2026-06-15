Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто, но в реверсивном режиме

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто.

Проезд через АПП «Джанкой» по-прежнему закрыт. Для движения в сторону Крыма водителей призывают использовать маршрут через АПП «Армянск»: Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск.

Профильные службы работают на месте для скорейшего возобновления нормального движения по маршрутам, — заверил Сальдо.

источник: РИА Новости Крым

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