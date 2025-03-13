«Движение Первых» в Севастополе объединило около 20 тысяч ребят

На сегодняшний день «Движение Первых» объединяет около 20 000 юных и молодых севастопольцев. Участники реализуют разнообразные проекты, отражающие ключевые ценности не только города, но и всей страны. В Севастополе действуют первичные отделения во всех образовательных учреждениях, а также в технопарке Кванториум и на посту № 1 у мемориала Героической обороны.

Летом 2022 года Диана Красовская, наша школьница из Севастополя, предложила Президенту России Владимиру Путину создать такую детскую организацию, которая бы объединила уже все те инициативы, которые существовали и работали на тот момент в нашей стране. Так и получилось, что «Движение Первых» интегрировало в себя все детские инициативы и организации. Свое название «Движение Первых» получило на Первом съезде. Раньше оно называлось Российское движение детей и молодежи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя пресс-секретаря регионального отделения «Движения Первых» Андрея Борисова.

Чтобы стать участником «Движения Первых», необходимо зайти на сайт будьвдвижении.рф, выбрать кнопку «Подать заявку» и заполнить необходимые данные. После модерации вас прикрепят к одному из первичных отделений.

«Движение Первых» реализует несколько флагманских проектов, которые помогают усиливать и сохранять духовно-нравственные ценности нашей страны.

Среди них в Севастополе можно выделить проекты «Хранители истории», «Первая помощь», грантовый конкурс на развитие медиасообщества, а также фильм «Первая Оборона Севастополя». Больше узнать о проектах движения и присоединиться к ним можно узнать на сайте будьвдвижении.рф.

В прошлом году «Движение Первых» перезапустило легендарную игру «Зарница 2.0», которая включает в себя командные соревнования, ориентирование на местности, использование современных технологий, в том числе дронов. Участники – школьники и студенты колледжей.

В этом году Севастополь также был выбран площадкой для проведения Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который организовывает «Движение Первых».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя