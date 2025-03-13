Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | «Движение Первых» в Севастополе объединило около 20 тысяч ребят
Новости Республики
«Движение Первых» в Севастополе объединило около 20 тысяч ребят
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Движение Первых» в Севастополе объединило около 20 тысяч ребят

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:37 13.03.2025

В официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с участием пресс-секретаря регионального отделения «Движения Первых» Андрея Борисова.

На сегодняшний день «Движение Первых» объединяет около 20 000 юных и молодых севастопольцев. Участники реализуют разнообразные проекты, отражающие ключевые ценности не только города, но и всей страны. В Севастополе действуют первичные отделения во всех образовательных учреждениях, а также в технопарке Кванториум и на посту № 1 у мемориала Героической обороны.

Летом 2022 года Диана Красовская, наша школьница из Севастополя, предложила Президенту России Владимиру Путину создать такую детскую организацию, которая бы объединила уже все те инициативы, которые существовали и работали на тот момент в нашей стране. Так и получилось, что «Движение Первых» интегрировало в себя все детские инициативы и организации. Свое название «Движение Первых» получило на Первом съезде. Раньше оно называлось Российское движение детей и молодежи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя пресс-секретаря регионального отделения «Движения Первых» Андрея Борисова.

Чтобы стать участником «Движения Первых», необходимо зайти на сайт будьвдвижении.рф, выбрать кнопку «Подать заявку» и заполнить необходимые данные. После модерации вас прикрепят к одному из первичных отделений.

Узнайте больше:  Трем защитницам Отчизны присвоили звание Почётный гражданин Ялты

«Движение Первых» реализует несколько флагманских проектов, которые помогают усиливать и сохранять духовно-нравственные ценности нашей страны.

Среди них в Севастополе можно выделить проекты «Хранители истории», «Первая помощь», грантовый конкурс на развитие медиасообщества, а также фильм «Первая Оборона Севастополя». Больше узнать о проектах движения и присоединиться к ним можно узнать на сайте будьвдвижении.рф.

В прошлом году «Движение Первых» перезапустило легендарную игру «Зарница 2.0», которая включает в себя командные соревнования, ориентирование на местности, использование современных технологий, в том числе дронов. Участники – школьники и студенты колледжей.

В этом году Севастополь также был выбран площадкой для проведения Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который организовывает «Движение Первых».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x