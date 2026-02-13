Движение Первых запустило конкурсный отбор на предоставление грантов. Крымчан приглашают

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Заявки на участие могут быть направлены от театров, библиотек, вузов, колледжей, школ, общественных объединений, а также иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На поддержку проекта можно получить до 10 млн рублей.

Прием заявок продлится до 10 марта 2026 года (12:00 по московскому времени).

Напомним, в рамках заседания итоговой коллегии Министерства культуры Крыма о сотрудничестве Регионального отделения Республики Крым Движения Первых с крымскими учреждениями культуры рассказала председатель Совета регионального отделения Екатерина Козырь и представила презентацию.

Одним из приоритетных направлений является расширение и развитие сети первичных отделений на базе учреждений культуры региона.

Открытие первичных отделений в учреждениях культуры имеет ряд преимуществ, в том числе привлечение детей, молодежи и взрослых в организацию, повышение статуса и узнаваемости учреждения, возможность участвовать в грантовом конкурсе Движения Первых и конкурсе первичных отделений, выстраивание партнерских отношений с местными образовательными учреждениями и молодежными организациями, что может привести к совместным проектам и долгосрочным отношениям. Подробнее ознакомиться можно здесь.

СПРАВКА. «Движение Первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное 20 июля 2022 года для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым