Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Движение Первых запустило конкурсный отбор на предоставление грантов. Крымчан приглашают
Новости Республики
Движение Первых запустило конкурсный отбор на предоставление грантов. Крымчан приглашают

Движение Первых запустило конкурсный отбор на предоставление грантов. Крымчан приглашают

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:55 13.02.2026

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» запустило конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Заявки на участие могут быть направлены от театров, библиотек, вузов, колледжей, школ, общественных объединений, а также иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На поддержку проекта можно получить до 10 млн рублей.

Прием заявок продлится до 10 марта 2026 года (12:00 по московскому времени).

Напомним, в рамках заседания итоговой коллегии Министерства культуры Крыма о сотрудничестве Регионального отделения Республики Крым Движения Первых с крымскими учреждениями культуры рассказала председатель Совета регионального отделения Екатерина Козырь и представила презентацию.

Узнайте больше:  В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря. Что будет с погодой в выходные дни

Одним из приоритетных направлений является расширение и развитие сети первичных отделений на базе учреждений культуры региона.

Открытие первичных отделений в учреждениях культуры имеет ряд преимуществ, в том числе привлечение детей, молодежи и взрослых в организацию, повышение статуса и узнаваемости учреждения, возможность участвовать в грантовом конкурсе Движения Первых и конкурсе первичных отделений, выстраивание партнерских отношений с местными образовательными учреждениями и молодежными организациями, что может привести к совместным проектам и долгосрочным отношениям. Подробнее ознакомиться можно здесь.

СПРАВКА. «Движение Первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное 20 июля 2022 года для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. 

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.