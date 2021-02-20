Движение по крымской трассе «Таврида» возобновлено

По состоянию на утро 20 февраля движение по трассе Таврида возобновлено во всех направлениях. Скопление автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, не наблюдается. На территории неэксплуатируемого аэродрома в г. Керчь остается 54 грузовых транспортных средств, для водителей которых развернут мобильный пункт обогрева.

Также на участке трассы «Феодосия-Керчь» продолжают функционировать 12 мобильных пунктов обогрева, в том числе 4 от МЧС России, в которых помощь получили 281 человек. Также продолжают работу 3 пункта временного размещения в г. Керчь, в котором размещено 226 человек.

Движение по основным автодорогам Республики, а также через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. При этом проезд на плато Ай-Петри со стороны г. Ялты и г. Бахчисарая закрыт для всех видов транспорта.

На проблемных участках трассы Таврида силами Главного управления извлечено из снежных заметов 307 автомобилей, в которых находилось 509 граждан, в том числе 1 автобус с 19-ю пассажирами, из них 11 детей. На остальных автомобильных дорогах Республики Крым помощь МЧС России не требовалась.

По ситуации, связанной с автомобильными заторами на трассе Таврида привлечено от РСЧС 216 человек и 66 единиц техники, из них от МЧС России — 125 человек личного состава и 23 единицы техники.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории Крымского полуострова, не допущено. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Продолжается постоянный мониторинг ситуации.

Всего для оказания помощи населению и предупреждения чрезвычайных происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС задействовано 2118 человек и 783 единицы техники, из них от МЧС России — 322 человека и 83 единицы техники.