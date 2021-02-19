Движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливают, но не по «Тавриде»

Дорожники просят автолюбителей: оставайтесь дома!

С 14 часов со стороны Тамани стали пропускать транспорт по Крымскому мосту. Но пока только тот, который следует в Керчь. По «Тавриде» движение пока остановлено. Трассу все еще расчищают от снежных заносов.

В связи с полным закрытием движения по участку автодороги «Таврида» на территории Республики Крым в настоящий момент организован дозированный пропуск транспортных средств, следующих с территории Краснодарского края в город Керчь, далее дорога закрыта, — сообщили в ГИБДД.

Ожидается, что с минуты на минуту откроют движение по Крымскому мосту со стороны Керчи на Тамань. Официальные данные: в Краснодарском крае на подъезде к мосту скопилось 87 транспортных средств, в том числе 12 автобусов. В Крыму — 192 транспортных средства, в том числе 8 автобусов.

По информации министерства транспорта РК, на трассе «Таврида» задействовано 26 единиц техники.

Дорожные службы Крыма продолжают очистку дорог от последствий снегопада, который обрушился на Республику. За минувшие сутки очищено почти 10 тысяч км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, использовано более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси, — отметили в республиканском минтрансе.

Все дорожные службы работают в экстренном режиме.

Мы задействовали весь автопарк техники, чтобы очистить дороги от снега. Призываю жителей Крыма не выезжать сегодня на своих авто, – отметил министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.

ДОПОЛНЕНО: Автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края также возобновлено.