Движение по Крымскому мосту восстановлено. Постепенно «рассасывается» очередь транспорта

Примерно, в 13:35 возобновилось движение транспорта по Крымскому мосту. По состоянию на 15 часов в очереди со стороны Тамани находится 290 машин. Ожидание проезда пункта контроля — около часа. В очереди со стороны Керчи — 308 транспортных средств. Ожидание – также около часа.

PS. И пусть никого не пугает дым в Керченском проливе – это табельные спецсредства маскировки. Такая дымовая завеса применяется при ракетной опасности, радарном и термо- наведении.