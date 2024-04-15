Движение по Крымскому мосту восстановлено. Постепенно «рассасывается» очередь транспорта

Примерно, в 13:35 возобновилось движение транспорта по Крымскому мосту. По состоянию на 15 часов в очереди со стороны Тамани находится 290 машин. Ожидание проезда пункта контроля — около часа. В очереди со стороны Керчи — 308 транспортных средств. Ожидание – также около часа.
PS. И пусть никого не пугает дым в Керченском проливе – это табельные спецсредства маскировки. Такая дымовая завеса применяется при ракетной опасности, радарном и термо- наведении.
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С тегами: Крымский мост