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Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
фото: Информационный центр "Крымский мост"

Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:54 20.02.2021

Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГУ «Упрдор «Тамань», транспорт беспрепятственно едет в обе стороны для легковых и грузовых автомобилей:

20 февраля в 6:00 мск сняты ограничения для движение легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30 мск. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида».

Напомним, из-за непрекращающегося снегопада, продолжающегося над Керченским полуостровом и Кубанью с вечера 18 февраля, ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту утром 19 февраля.

По данным метеорологов, в Керчи выпало 47 сантиметров снега, в Белогорске — 23 сантиметра, в Симферополе — 21 сантиметр. Позже на территории Керчи, а также Кировского, Ленинского и Белогорского районов, где прошли самые сильные осадки, был введен режим угрозы ЧС: перекрыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи, также принято решение не пропускать автомобильный поток в Крым со стороны Краснодарского края. На помощь застрявшим в заторах автомобилистам пришли спасатели и военные, организованы 13 пунктов обогрева. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.

Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме

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