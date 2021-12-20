Движение по отремонтированному участку трассы «Симферополь – Евпатория» откроют 27 декабря

Завершено строительство первой очереди трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный». Запуск движения по ней намечен на 27 декабря, сообщил ИО министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Объект должны принять в эксплуатацию до конца года.

Трасса является четырехполосной дорогой первой технической категории с расчетной скоростью движения транспорта 120 км/ч.

Дорогу начали строить в феврале 2018 года. Подрядчиком выступает «Центрдорстрой». Строительство разбили на две очереди. В рамках первой очереди работы разложили на два этапа: новое строительство от трассы «Таврида» в районе старого терминала симферопольского аэропорта до села Школьное и реконструкция дороги от Школьного до села Скворцово с расширением трассы до четырех полос.

На реконструируемом участке движение открыли еще в сентябре 2020 года. В июне этого года движение запустили на въездах с Евпаторийского шоссе на «Тавриду». Вторая очередь будет проходить от села Скворцово в обход города Саки до Евпатории.

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