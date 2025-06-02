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Движение по развязке у аэропорта Симферополя запустят к концу лета. Как тест
фото: © Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Движение по развязке у аэропорта Симферополя запустят к концу лета. Как тест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:42 02.06.2025

В районе Международного аэропорта «Симферополь» завершается строительство новой транспортной развязки, движение по ней планируют запустить к концу лета. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. Работы проводятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма.

Завершается строительство новой транспортной развязки в районе Международного аэропорта «Симферополь», которое ведется в рамках реконструкции автодороги «Симферополь – Красноперекопск – Армянск» (км 108 – км 111), – написал Гоцанюк в Telegram-канале.

По его словам, планируется, что к концу августа на данном участке дороги в тестовом режиме будет запущено движение. Профильным службам поставлена задача проработать вопрос изменения схемы движения и заранее информировать об этом население.

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Работы по строительству и реконструкции автодороги от Симферополя к Красноперекопску и Армянску выполнены на 90%, сообщалось в апреле текущего года.

Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года будут построены четыре съезда к морю с трассы «Таврида» в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя.

источник: РИА Новости Крым 

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