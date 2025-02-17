Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Движение «Проекты Родины» презентовало серию детских путешествий по Крыму
Новости Республики
Движение «Проекты Родины» презентовало серию детских путешествий по Крыму
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Движение «Проекты Родины» презентовало серию детских путешествий по Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:10 17.02.2025

Организаторы молодежного движения «Проекты Родины» открыли серию детских патриотических экскурсий и путешествий по Крыму для учащихся сельских и городских школ в 2025 году.  В преддверии Дня Защитника Отечества первые три тысячи ребят из почти 60 городов и сел Крыма побывали в бесплатных турпоездках по полуострову. Во время тура они посетили кинотеатр, парк развлечений «Пандориум», различные отельные комплексы и побывали на лекциях с успешными предпринимателями Крыма. В завершение поездки состоялся концерт в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Кроме того, в преддверии праздника для школьников провели акцию «Дети Крыма — защитникам отечества», ребята собрали письма, рисунки и  отправили от себя на фронт гуманитарную помощь.

Финансирование расходов на питание, входные билеты, культурную программу, экскурсии и организацию мероприятий для детей обеспечивает социально активный бизнес Крыма. Помощь в организации концертной программы и передачу гуманитарной помощи на фронт нашим защитникам, привезённую детьми, взяла на себя организация «Матери Крыма — солдатам Отечества».

Считаю это движение необходимым сегодня для воспитания патриотизма и чувства причастности с происходящими событиями в мире и стране. Школа – это не только парты и уроки. Школа должна научить самому главному – быть настоящим человеком, уметь дружить, интересоваться историей и современностью своей страны, быть в курсе происходящих сегодня в мире событий. Не стоять в стороне, а активно помогать тем, кто нуждается в помощи, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Как отметил президент движения «Проекты Родины», член коллегии при главе РК министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко, проекты разграничены по возрасту, часть из них предназначена только для 5-6 классов, часть для старшеклассников, в целом в этом году запланированы экскурсии для 25 тысяч школьников. В течение года планируется провести порядка 10 подобных проектов для школьников Республики Крым и соседних регионов.

Узнайте больше:  Ялта - десятая среди популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x