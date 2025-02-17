Движение «Проекты Родины» презентовало серию детских путешествий по Крыму

Организаторы молодежного движения «Проекты Родины» открыли серию детских патриотических экскурсий и путешествий по Крыму для учащихся сельских и городских школ в 2025 году. В преддверии Дня Защитника Отечества первые три тысячи ребят из почти 60 городов и сел Крыма побывали в бесплатных турпоездках по полуострову. Во время тура они посетили кинотеатр, парк развлечений «Пандориум», различные отельные комплексы и побывали на лекциях с успешными предпринимателями Крыма. В завершение поездки состоялся концерт в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Кроме того, в преддверии праздника для школьников провели акцию «Дети Крыма — защитникам отечества», ребята собрали письма, рисунки и отправили от себя на фронт гуманитарную помощь.
Финансирование расходов на питание, входные билеты, культурную программу, экскурсии и организацию мероприятий для детей обеспечивает социально активный бизнес Крыма. Помощь в организации концертной программы и передачу гуманитарной помощи на фронт нашим защитникам, привезённую детьми, взяла на себя организация «Матери Крыма — солдатам Отечества».
Считаю это движение необходимым сегодня для воспитания патриотизма и чувства причастности с происходящими событиями в мире и стране. Школа – это не только парты и уроки. Школа должна научить самому главному – быть настоящим человеком, уметь дружить, интересоваться историей и современностью своей страны, быть в курсе происходящих сегодня в мире событий. Не стоять в стороне, а активно помогать тем, кто нуждается в помощи, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
Как отметил президент движения «Проекты Родины», член коллегии при главе РК министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко, проекты разграничены по возрасту, часть из них предназначена только для 5-6 классов, часть для старшеклассников, в целом в этом году запланированы экскурсии для 25 тысяч школьников. В течение года планируется провести порядка 10 подобных проектов для школьников Республики Крым и соседних регионов.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический