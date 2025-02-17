Движение «Проекты Родины» презентовало серию детских путешествий по Крыму

Как отметил президент движения «Проекты Родины», член коллегии при главе РК министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко, проекты разграничены по возрасту, часть из них предназначена только для 5-6 классов, часть для старшеклассников, в целом в этом году запланированы экскурсии для 25 тысяч школьников. В течение года планируется провести порядка 10 подобных проектов для школьников Республики Крым и соседних регионов.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК