Движение троллейбуса от Симферополя до Алушты восстановлено

В Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии «Крымтроллейбус».

В настоящее время движение по маршруту осуществляется в тестовом режиме с сокращенным выпуском подвижного состава, — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что идут работы по увеличению количества троллейбусов на линии.

Отправления троллейбусов по маршруту №51 осуществляются по следующему расписанию:

Отправление от железнодорожного вокзала Симферополя:

05:00, 05:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:45, 09:00, 09:40, 10:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:45, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 20:40, 21:00, 21:45, 22:10.

Отправление из Алушты:

05:00, 05:15, 05:45, 06:00, 06:30, 06:45, 07:15, 07:45, 09:20, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 16:00, 16:20, 17:00, 18:40, 19:00, 19:45, 20:10, 20:40, 21:00.

Отмечается, что в связи с работой маршрута в тестовом режиме и проведением мероприятий по стабилизации движения возможны изменения времени отправления троллейбусов.

29 июня сообщалось, что движение троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой временно приостановлено.

8 июля сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.

источник: РИА Новости Крым

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