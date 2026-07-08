Движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное возобновлено

В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии «Крымтроллейбус». Пока маршрут запустили в тестовом режиме. По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием.

К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии, — добавили в «Крымтроллейбусе».

источник: РИА Новости Крым

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