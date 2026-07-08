Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное возобновлено
Новости Республики
Возобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
фото: © РИА Новости . Евгений Биятов

Движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное возобновлено

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:31 08.07.2026

В Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное. Об этом в среду сообщили на предприятии «Крымтроллейбус». Пока маршрут запустили в тестовом режиме. По состоянию на 07:00 8 июля движение на маршруте обеспечивается в соответствии с действующим расписанием.

К сожалению, в период восстановления работы возможны отдельные сбои в движении, связанные с техническими и эксплуатационными особенностями организации перевозочного процесса. Предприятие продолжает работу по стабилизации движения и увеличению количества подвижного состава на линии, — добавили в «Крымтроллейбусе».

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 18

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.