Двое алуштинцев пойдут под суд за сбыт наркотических средств

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Алуште были задокументированы факты сбыта наркотических средств. Полицией задержаны подозреваемые – 23-летний и ранее судимый за хранение наркотиков 41-летний местные жители.

Сотрудники полиции установили, что один из подозреваемых сбыл гражданину свёрток с веществом растительного происхождения массой около 0,5 граммов. Эксперты заключили, что переданное на исследование вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана). Второй злоумышленник продал гражданину, осуществлявшему «проверочную закупку», пакет на пазовом замке с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенной экспертизы, содержимое изъятого пакета – наркотическое средство N-метилэфедрон или так называемая «соль» массой 0,38 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште в отношении граждан возбуждены уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 15 лет.

Полиция предостерегает: преступления в сфере незаконного оборота наркотиков караются по всей строгости закона. Уважаемые граждане, если вам известны лица, распространяющие наркотические средства и психотропные вещества, сообщите об этом в органы внутренних дел по телефону 102. Мы гарантируем вашу анонимность. Своим поступком вы можете спасти десятки и даже сотни жизней.

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