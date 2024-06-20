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Двое крымчан украли 21 картину из санатория в Кисловодске. Будет суд
Фото: МВД по РК

Двое крымчан украли 21 картину из санатория в Кисловодске. Будет суд

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:15 20.06.2024

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Крыма, укравших 21 картину нескольких художников из санатория в Кисловодске. Стоимость полотен оценивается более чем в 2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ставропольского главка и города Кисловодска задержаны двоих жителей Крыма. Они подозреваются в хищении произведений искусства, — написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что целью злоумышленников стали живописные работы нескольких художников, которые были выставлены в санатории. Они узнали, что их можно выгодно продать и приехали в Кисловодск.

В ночное время сообщник через незапертое подсобное помещение проник в оздоровительное учреждение. Он снял с подрамников и вынес 21 полотно. По предварительным оценкам, ущерб составил более 2 млн рублей, — отмечает представитель ведомства.

По ее словам, картины злоумышленники вывезли в Крым и оставили на хранение у знакомого. В результате обыска похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранты дела арестованы. Один из задержанных на опубликованном видео признался, что «перелез через забор, зашел в помещение, снял картины, забрал и вынес».

Чтобы продать и заработать, — пояснил второй задержанный.

источник: ТАСС

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