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Уточненная статистика крымского минздрава: 3 298 человек с коронавирусом продолжают лечение
Фото: leo2014, pixabay.com

Двое мужчин и женщина — жертвы COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 05.12.2020

По состоянию на утро 5 декабря зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19.

22 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 15 лет  до 81 года. 95 человек выписаны после выздоровления.  Скончались двое мужчин в возрасте 87 и 61 лет , и женщина 63 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4694 человека.   В настоящий момент выздоровели 4259 человек, 136 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 129 человек, в «Изумруде» – 103. На амбулаторном лечении – 144 человека.  Под наблюдением находится 626 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

Двое мужчин и женщина - жертвы COVID-19 в Севастополе

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