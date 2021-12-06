Двое севастопольцев — в суперфинале конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена победителей региональных финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финалах двух треков, прошедших в Ростове-на-Дону, принимали участие 290 конкурсантов, в том числе 172 представителя Южного федерального округа и 118 представителей Северо-Кавказского федерального округа. Победителями трека «Государственное управление» стали 12 человек, в том числе два представителя Севастополя: начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин и начальник управления проектной деятельности Григорий Прохватилов.

Для меня большая честь привезти в Севастополь победу в таком престижном конкурсе, как «Лидеры России». Еду домой преисполненный энтузиазма и новых идей, которые применю в рамках сопровождения реализации национальных проектов России в родном городе, − цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Григория Прохватилова.

Встречи с финалистами трека «Государственное управление» провели заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, депутат Государственной Думы, член наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана Журова, а также победители прошлых сезонов конкурса, наставники треков и бизнес-эксперты.

Победа в треке «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» для меня является большой честью в первую очередь благодаря тому, что удалось достойно представить родной город-герой на столь значимой федеральной площадке. За три года участия в конкурсе отрадно наблюдать стабильно высокий уровень делегации, представляющей Севастополь, а это значит, что кадровый потенциал Севастополя представляет серьёзное конкурентное преимущество в вопросах динамичного развития нашего города, − отмечает Николай Аралин.

Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Напомним: «Лидеры России» ─ это один из 26 проектов, которые автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» развивает на одноименной платформе. Кроме «Лидеров России» платформа координирует Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой Ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ» и другие.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина с целью обеспечения условий для повышения социальной мобильности, личностной и профессиональной самореализации граждан, а также для создания эффективных социальных лифтов в России.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя