Двое севастопольцев перечислили мошенникам более полумиллиона рублей при торговых сделках в Интернете

39-летний мужчина, мечтавший о собственном форматно-раскроечном станке, нашел «выгодное» предложение в интернете. Продавец казался надежным, фотографии — настоящими, а цена — просто сказочной. Вот только после перевода 95 тысяч рублей в качестве предоплаты «добросовестный» продавец внезапно перестал выходить на связь.

Еще более драматичная история произошла с 51-летним севастопольцем. Решив приобрести лазерный станок в сети Интернет, он и не подозревал, что станет жертвой изощренной схемы. Обсудив все нюансы сделки с иногородним продавцом, мужчина стал искать грузоперевозку и через некоторое время на его телефон начали поступать звонки от неизвестного, который предложил свои услуги доставки в качестве перевозчика.

Мнимый продавец и дальнобойщик, стали торопить севастопольца с оплатой и, поддавшись натиску, он четырьмя отдельными переводами перечислил злоумышленникам 450 тысяч рублей.

Севастопольцы, будьте бдительны! При покупке или продаже товаров в интернете не переводите деньги незнакомцам до личной встречи и проверки товара, пользуйтесь функцией безопасной сделки. Используйте только безопасные способы оплаты и не верьте слишком выгодным предложениям — за ними часто скрывается обман.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополя