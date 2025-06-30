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Новости Республики
Двое севастопольцев "продавали" квартиры-студии. Теперь пойдут под суд
фото: пресс-служба СК

Двое севастопольцев «продавали» квартиры-студии. Теперь пойдут под суд

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:19 30.06.2025

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Севастополя. 50-летняя женщина и 65-летнего подельник обвиняются в мошеннических действиях при продаже квартир гражданам (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что собственница земельного участка, предназначенного для частного строительства, организовала возведение трехэтажного дома с нарушениями норм. Женщина и ее сообщник приискали риелторов для продажи комнат под видом квартир-студий. На деле же из-за многочисленных нарушений при строительстве дом не мог быть введен в эксплуатацию, а земельный участок вовсе имел иной вид разрешенного использования. В результате противоправных действий злоумышленников двум покупателям причинен ущерб на общую сумму 2,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Мошеннические действия фигурантов были выявлены во взаимодействии с УМВД России по городу Севастополю.

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В ходе следствия были приняты меры к полному возмещению ущерба потерпевшим. Также в настоящее время решается вопрос о сносе здания, возведенного с нарушениями.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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