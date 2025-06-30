Двое севастопольцев «продавали» квартиры-студии. Теперь пойдут под суд

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что собственница земельного участка, предназначенного для частного строительства, организовала возведение трехэтажного дома с нарушениями норм. Женщина и ее сообщник приискали риелторов для продажи комнат под видом квартир-студий. На деле же из-за многочисленных нарушений при строительстве дом не мог быть введен в эксплуатацию, а земельный участок вовсе имел иной вид разрешенного использования. В результате противоправных действий злоумышленников двум покупателям причинен ущерб на общую сумму 2,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мошеннические действия фигурантов были выявлены во взаимодействии с УМВД России по городу Севастополю.

В ходе следствия были приняты меры к полному возмещению ущерба потерпевшим. Также в настоящее время решается вопрос о сносе здания, возведенного с нарушениями.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.