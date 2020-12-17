Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Накануне вечером (в 18:00) в службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов, спускаясь с горы Сокол, в районе Судака, без специального снаряжения, в темноте сбились с основной тропы и заблудились. Требовалась помощь спасателей.

К месту происшествия выехала поисково-спасательная группа специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели обнаружили пострадавших на скальном участке напротив ущелья Шайтан-Дере, в районе утеса Чертов палец и спустили их в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения. В медицинской помощи молодые люди не нуждалась. По окончанию спасательных работ с туристами была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

Фото: ГУ МЧС России по РК и КРЫМ-СПАС.