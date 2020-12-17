Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

crimeapress_news

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:06 17.12.2020

Накануне вечером (в 18:00) в службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов, спускаясь с горы Сокол, в районе Судака, без специального снаряжения, в темноте сбились с основной тропы и заблудились. Требовалась помощь спасателей.   

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

К месту происшествия выехала поисково-спасательная группа специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Спасатели обнаружили пострадавших на скальном участке напротив ущелья Шайтан-Дере, в районе утеса Чертов палец и спустили их в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения. В медицинской помощи молодые люди не нуждалась. По окончанию спасательных работ с туристами была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Фото: ГУ МЧС России по РК и КРЫМ-СПАС.

Двое туристов заблудились вечером на горе Сокол, в районе Судака

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.