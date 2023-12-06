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Двое участников проекта «Профразвитие» из получили приглашения на стажировки
Фото: rk.gov.ru

Двое участников проекта «Профразвитие» из Крыма получили приглашения на стажировки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:19 06.12.2023

Подведены итоги первого сезона проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками проекта стали более 30 тысяч человек, из них более 40 крымчан. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Объявление итогов состоялось на масштабном мероприятии в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание», которое включило в себя карьерные консультации, тематическую викторину, интерактивы с участниками, победителями и представителями компаний-партнеров. В этот же день прошли выступления известных спикеров, которые поделились собственными историями успеха и советами по преодолению трудностей, с которыми приходится сталкиваться каждому в начале карьерного пути.

Работодатели рассмотрели около 7 тысяч участников и провели 811 собеседований, по итогам которых кандидатам было направлено более 150 приглашений на стажировки. Стажировки будут проходить с декабря 2023 года до конца марта 2024 года.

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По количеству победителей Республика Крым входит в топ-7 регионов с наибольшим количеством участников, отобравшихся на стажировки. Двое крымчан стали победителями первого сезона «Профразвития». Оба участника прошли отбор в СКК «Мрия». Студентку КФУ им. В. И. Вернадского – Александру Семилетову ждут в качестве администратора приема и размещения, а студента Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского – Александра Денисенко на позиции младшего специалиста финансового департамента.

Всего в проекте были представлены 244 стажировки от 100 работодателей-партнеров.

По информации АНО «Россия – страна возможностей».

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